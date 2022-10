Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Elektromobil beim Abbiegen erfasst

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Heelden, Bocholter Straße (Bundesstraße 67) / Am Fenn / Im Geer;

Unfallzeit: 25.10.2022, 11:35 Uhr;

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Elektromobils am Dienstag in Isselburg-Heelden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 32-Jähriger war gegen 11.35 Uhr mit einem Sattelzug aus Richtung Breels kommend auf der Straße Am Fenn unterwegs. Von dieser wollte der Lkw-Fahrer aus Bedburg-Hau nach rechts auf die Bocholter Straße (Bundesstraße 67) abbiegen. Gleichzeitig überquerte eine 59-Jährige mit ihrem Elektromobil die Bundesstraße 67 an einer Fußgängerbedarfsampel in Richtung Im Geer. Die Zugmaschine stieß beim Abbiegen gegen das Fahrzeug der Isselburgerin. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell