Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung - Radfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 50-jährige Radfahrerin befuhr am Samstag, 17.09.2022, gegen 12.25 Uhr, von der Kreuzstraße kommend die Baumgartnerstraße und wollte am Bahnübergang nach links einbiegen um der Baumgartnerstraße zu folgen. Dabei übersah sie einen auf der Baumgartnerstraße, dem Straßenverlauf folgend nach links in die Bahnhofstraße, fahrenden vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Pkw-Fahrer. Die 50-jährige Radfahrerin wollte noch ausweichen, kollidierte aber mit einer Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit dem Kotflügel des bremsenden Pkw, prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde über die Motorhaube nach vorne abgeworfen. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 4.200 Euro geschätzt.

