POL-FR: Lörrach: Leichtkraftrad aus Tiefgarage gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 17.09.2022, auf Sonntag, 18.09.2022, wurde in Brombach aus einer Tiefgarage in der Hachbergstraße ein weißes Geländemotorrad der Marke Beta, Typ RR4T, gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, erhofft sich Hinweise von Zeugen, da an dem Wochenende das Schlossgrabenfest in Brombach stattfand. Vielleicht ist einem Besucher des Festes das weiße Geländemotorrad aufgefallen.

