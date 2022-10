POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Einbruch in Blumenpavillon

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Wiener Allee; Tatzeit: 25.10.2022, zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr; Ein Lastenrad entwendet haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt. Das schwarz lackierte Rad der Marke Babboe Dog mit braunem Lastenkasten hatte am Mast einer Laterne verschlossen an der Wiener Allee gestanden. Dort kam es zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

