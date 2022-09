PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Eigentumsdelikte +++ Verkehrsdelikte

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1. Mehrere Diebstähle und Hausfriedensbrüche

Tatörtlichkeit: 65239 Hochheim am Main, Erich-Böhm-Straße, Lessingstraße

Tatzeitraum: Freitag, 16.09.2022 - 18:00 Uhr bis Samstag, 17.09.2022 - 05:00 Uhr

(yp)In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu mehreren Wohngrundstücken. Der unbekannte Täter entwendete mehrere Gegenstände, unter anderem ein E-Roller. Bei dem Täter handelt es sich, nach Sichtung von Videoaufzeichnungen, offenbar um eine männliche Person, welche dunkel gekleidet war und eine Kappe trug.

Die Polizeistation in Flörsheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06145/5476-0 entgegen.

1.2. Versuchter Einbruch in Bäckerei

Tatörtlichkeit: 65439 Flörsheim am Main, Bahnhofstraße

Tatzeitraum: Freitag, 16.09.2022 - 18:00 Uhr bis Samstag, 17.09.2022 - 05:15 Uhr

Unbekannter Täter versuchten sich Zutritt über ein Fenster zu der Bäckerei zu verschaffen. Das Fenster hielt dem Versuch stand. Eine auf der Fensterbank befindliche Vase ging bei dem Einbruchversuch zu Bruch, weshalb der unbekannte Täter von seinem Vorhaben abließ.

Die Regionale Kriminalinspektion Main-Taunus hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Verkehrsdelikte

2.1. Unfall mit Personenschaden

Unfallort: 65719 Hofheim am Taunus, K 785

Unfallzeit: Samstag, 17.09.2022 - 12:14 Uhr

Ein 61-jähriger Taunussteiner fuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 785 aus Hofheim -Wallau kommend in Richtung Hofheim - Diedenbergen. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Hofheim fuhr mit ihrem Pkw hinter dem Fahrzeugführer her. Der 61-jährige beabsichtige rechts in die Feldgemarkung einzubiegen. Dabei kam es zum Auffahrunfall. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-jährige leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

2.2. Verkehrsunfall verursacht und unter Alkoholeinfluss

Unfallort: 65830 Kriftel, In den Unterwiesen

Unfallzeit: Samstag, 17.09.2022 - 22:47 Uhr

Eine 35-jährige Offenbacherin fuhr mit ihrem Pkw die Mainstraße in Richtung In den Gartenwiesen entlang. Im Kreuzungsbereich der Mainstraße und der Straße In den Unterwiesen beabsichtigte die Fahrzeugführerin ihren Pkw zu wenden. Beim Wenden stieß die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw gegen ein geparkten VW-Golf. Die aufmerksame Streifenbesatzung stellte während der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab ein Wert von über 0,8 Promille. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde die Fahrzeugführerin zur Polizeistation Hofheim sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

2.3. Verkehrskontrolle der Polizeistation Eschborn

Kontrollörtlichkeit: 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße

Zeitraum: Samstag, 17.09.2022 bis 09:50 Uhr bis Samstag, 17.09.2022 bis 11:10 Uhr

Im oben genannten Zeitraum führten Einsatzkräfte der Polizeistation Eschborn eine Verkehrskontrolle durch. Es konnten vier Gurtverstöße und drei vorschriftswidrige Verwendungen eines Mobiltelefons geahndet werden. Positiv ist zu erwähnen, dass sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsvorschriften gehalten hat.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell