POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Meinerzhagen (ots) - Bezugsmeldung "Tankstellen-Raub" vom 28. März 2022/12.24 Uhr Nach dem Raub auf eine Tankstelle am 25. März in Mühlhofe veröffentlicht die Polizei Fotos des vermummten Täters. An diesem Abend hatte ein etwa 1,75 Meter großer und schlanker Mann mit schwarzer Kapuzen-/Bomberjacke den Verkaufsraum betreten. Er ging zunächst zur Kühltheke, nahm ...

