Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Iserlohn (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 13:00 Uhr und Freitagnachmittag, 14:55 Uhr wurde ein Kühlcontainer auf dem Gelände des derzeit aufgebauten "Aldi-Zeltes" Am Großen Teich durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Aufgrund der Spurenlage und Zeugenhinweisen ist es wahrscheinlich, dass die Beschädigungen durch einen grünen LKW entstanden sein könnten. Zeugen die Angaben zum Fahrzeug, Beschriftungen oder dem Kennzeichen eines solchen Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich unter 02371-9199-0 mit der Polizeiwache Iserlohn oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Der Schaden am Container liegt bei ca. 3000EUR. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell