POL-MK: Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Menden (ots) - Unbekannte haben in einem Zelt auf dem Schützenfestgelände in Brockhausen einen 12-Kilo-Feuerlöscher geleert. Am Sonntag um 1.15 Uhr fiel auf, dass der Bretterboden des an diesem Tag nicht genutzten Zeltes komplett mit dem weißen Pulver bedeckt war. Die Veranstalter erstatteten Anzeige bei der Polizei. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

mehr