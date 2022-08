POL-MK: Feuerlöscher im Schützenzelt geleert

Werdohl (ots) - Während Polizeibeamte am Samstag um 2.20 Uhr an der B 236 eine Unfallflucht aufnahmen, kam ihnen E-Scooter-Fahrer entgegen. Er stoppte in ca. 40 Meter Entfernung und schaltete sein Licht aus. Ein Polizeibeamter sprach den Mann an, der stark nach Alkohol roch. Er räumte ein, getrunken zu haben, verweigerte aber einen Atem-Alkoholtest. Deshalb wollten ihn die Polizeibeamten in die Wache bringen, um dort ...

mehr