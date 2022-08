Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw/Taschendiebe bestehlen 74-Jährige

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum Samstag, zwischen 20.30 und 2 Uhr, schlugen Unbekannte die hintere linke Scheibe eines Audi A 4 ein, der auf dem Pendlerparkplatz Worth parkte, und entwendeten Bohrmaschine, Akkuschrauber, Laptop samt Tasche sowie zwei Bit-Sätze.

Eine 74-jährige Schalksmühlerin wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hülscheider Straße bestohlen. Während des Einkaufs zwischen 11.30 und 12.15 Uhr verwahrte sie ihre Geldbörse in der Handtasche. An der Kasse suchte sie darin vergeblich nach dem Portemonnaie. Sie hatte im Laden keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben in Discountern. Kunden sollten dort besonders gut aufpassen auf ihre Wertsachen. Handtasche oder Einkaufsbeutel mitsamt Geldbörse in den Einkaufskorb zu stellen oder daran zu hängen, ist eine schlechte Idee. Denn niemand behält seinen Korb ständig im Auge. Doch auch über die Schulter gehängte und verschlossene Handtaschen oder Rucksäcke sind kein sicherer Aufbewahrungsort. Für geschickte Diebe, die vielleicht sogar zu mehreren Personen arbeiten, stellen sie kein wirkliches Hindernis dar. Stattdessen gehören Wertsachen dicht an den Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. (cris)

