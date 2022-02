Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte randalieren in Grillhütte

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zwischen Samstagabend (19.02., 19.30 Uhr) und Sonntagvormittag (20.02, 13.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Grillhütte am Prozessionsweg eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine eingeschlagene Scheibe in die Hütte, welche sich auf einem komplett umzäunten Gelände befindet. Im Inneren der Hütte entzündeten sie einen Karton.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell