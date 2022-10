POL-BOR: Ahaus - Autofahrer kollidiert mit Anhänger

Stadtlohn (ots) - Ereignisort: Stadtlohn, Landesstraße 572; Ereigniszeit: 27.10.2022, 09:30 Uhr; Die gemeldete Tiergefahr in Stadtlohn auf der Landesstraße 572 ist beseitigt. Das entlaufene Rind wurde betäubt. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2222 ...

