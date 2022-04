Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus Pkw am Kreienser Bahnhof entwendet

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Am Montag, 25.04.2022, wurde in der Zeit von 12.35 Uhr bis 12.45 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw, der direkt vor dem Bahnhofsgebäude abgestellt war, eine Geldbörse entwendet. Der 51 Jahre alte Geschädigte aus Einbeck hat den Pkw, einen VW Caddy, direkt vor den vor dem Gebäude aufgestellten Automaten abgestellt, weil er die Automaten befüllen wollte. aus diesem Grund wurde der Wagen auch nicht verschlossen. Er hat dann einen Mann, der sich auf Gleis 3 befand, schreien hören, dass sich jemand an dem Pkw zu schaffen macht. Als der Geschädigte sich umdrehte, konnte er niemanden feststellen. Ein junger Mann, der mit dem Fahrrad aus Richtung der Gleise 51,52,72 kam, berichtete, dass ein Mann aus dem Auto eine Geldbörse genommen und in einen der wartenden Züge gestiegen ist. Der Geschädigte stellte fest, dass sein Portemonnaie, das in der Mittelkonsole gelegen hatte, weg war. Die beiden Zeugen waren anschließend auch nicht mehr vor Ort. Diese sowie andere eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kreiensen oder Einbeck in Verbindung zu setzen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100,- Euro.

