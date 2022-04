POL-NOM: Warnung vor Giftködern

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rückingsallee; Montag, 25.04.2022, 17:40 Uhr bis 18:00 Uhr NORTHEIM (TH) Im Kaufland in Northeim ist es am Montag, 25.04.2022, in der Zeit von 17:40 Uhr bis 18:00 Uhr, zu einem Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem unbeobachteten Moment die in der Handtasche befindliche Geldbörse einer 72-jähr. Northeimerin. Dieser entstand dadurch ein ...

