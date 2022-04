Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysatorendiebstähle

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim / Einbeck, Sonntag, 24.04.22, 12.30 Uhr - Montag, 25.04.22, 07.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Gleich zu zwei Diebstählen von Katalysatoren ist es in der Nacht von Sonntag, 24.04.22 auf Montag, 25.04.22 gekommen. Im ersten Fall stellte ein 53-jähriger Geschädigter aus Bad Gandersheim seinen 20 Jahre alten VW Polo am Sonntag, 24.04.22, gegen 12.30 Uhr in der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim ab. Als der Sohn des Geschädigten diesen am Montag, 25.04.22, gegen 03.30 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte dieser fest, dass die Betriebsgeräusche des Pkw unverhältnismäßig laut waren. Eine Nachschau ergab, dass die gesamte Auspuffanlage samt Katalysator entwendet wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich in derselben Nacht in Opperhausen, im Landkreis Einbeck. Hier stellte eine 22-jährige Anwohnerin am Sonntag, 24.04.22, gegen 18.00 Uhr, ihren 21 Jahre alten Pkw VW Lupo vor dem Wohnhaus, in der Straße Mitteldorf in dem einbecker Ortsteil ab. Als sie diesen am Morgen des 25.04.22, gegen 07.00 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte auch sie fest, dass mit dem Pkw etwas nicht in Ordnung war. Eine Inaugenscheinnahme des Pkw ergab, dass der Katalysator unter dem Pkw entwendet wurde. Durch das Anheben des Pkw während der Tatausführung entstanden zudem noch Schäden am Lack, sowie am Schweller des Kraftfahrzeugs. Insgesamt belaufen sich die Schäden an dem VW Lupo auf ca. 1000,- EUR. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum an einem der beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

