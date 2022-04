Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eingangstür der Bahnhofsmission beschädigt

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Bei der Polizeistation Kreiensen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung an der Eingangstür der Bahnhofsmission am Bahnhof Kreiensen erstattet. Ein bisher unbekannter Täter hat am Montag, 25.04.2022, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 15.10 Uhr ein Glaselement der Tür, die sich an der rechten Gebäudeseite neben Gleis 1 befindet, eingetreten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200,- Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Kreiensen unter 05563-999130 oder mit der Polizei Einbeck unter 05561-949780 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell