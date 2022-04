POL-K: 220410-2-K Autofahrer fährt mit über zwei Promille ins Gleisbett - Blutprobe

Köln (ots) - Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Märkischer: Vermisste 17-Jährige aus Iserlohn Seit dem 31.03.2022 wird die 17-Jährige Natalia D. vermisst (Foto). Sie verließ am Abend eine betreute Wohngruppe am Pastorenweg in Iserlohn mit unbekanntem Ziel. Am gestrigen 07.04.2022 nahm die Vermisste zuletzt über ein Handy einer Passantin am Kölner ...

