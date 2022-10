Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugenaufruf nach Aufbruch eines Containers

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Vennstraße; Tatzeit: zwischen 10.10.2022 und 25.10.2022;

Unbekannte haben in Gronau-Epe auf einem ehemaligen Firmengelände einen Container aufgebrochen. Zu der Tat kam es in den vergangenen zwei Wochen an der Vennstraße. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft, nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell