Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Motorradfahrer ohne Helm

Am Dienstag schaute die Polizei in Schelklingen genau hin.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr war die Polizei Blaubeuren in Schelklingen im Einsatz. Die Beamten stoppten die gefährliche Fahrt eines 59-Jährigen. Der war mit seinem Motorrad der Marke BMW in der Marktstraße unterwegs. Die Polizei führte ein verkehrserzieherisches Gespräch mit dem Fahrer und zeigte ihn an. Auf den Mann kommt nun ein Verwarnungsgeld von mindestens 15 Euro zu.

Schutzkleidung und Helm sind obligatorisch und sollten Standard sein. Protektoren nehmen die Aufprallenergie auf und verteilen sie auf eine größere Fläche. Bestenfalls können so Brüche vermieden und Prellungen reduziert werden.

