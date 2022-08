POL-UL: (BC) Biberach - Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei geben bekannt: Ein Tatverdächtiger nach Einbruch in Haft, ein zweiter weiterhin flüchtig.

Ulm (ots) - In den Abendstunden stellte ein Bewohner in der Barbarossastraße fest, dass ein Unbekannter in seine Wohnung eingebrochen ist. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Täter zwischen 7.40 und 17.30 Uhr auf unbekannte Weise in die Wohnung im 2. Obergeschoß eingedrungen sein. In sämtlichen Räumen suchte ...

