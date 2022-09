Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 21-jähriger E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (6. September) gegen 08:45 Uhr zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Autofahrer vor einem Bahnübergang in Meggen ereignet. Zunächst stand die Ampel vor den Bahnschranken auf Rot, sodass sich ein Rückstau bildete. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer wollte, nachdem die Ampel wieder grünes Licht zeigte und ihn eine Pkw-Fahrerin vorließ, wieder auf die Straße einfahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden E-Bike-fahrer. Der 21-Jährige verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Zudem entstand Sachschaden an dem Fahrrad im dreistelligen und dem Pkw im vierstelligen Eurobereich.

