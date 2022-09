Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sichergestellte Fahrräder - 31-Jähriger steht im Tatverdacht

Olpe (ots)

Heute Nacht (7. September) trafen Polizeibeamte zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr einen polizeibekannten 31-Jährigen gleich zweimal im Innenstadtbereich an. Zunächst befuhr er einen Gehweg mit einem augenscheinlich neuwertigen E-Bike. Auf Nachfrage konnte er keinen Eigentumsnachweis vorweisen. Zudem war der 31-Jährige leicht alkoholisiert. Die Beamten stellten das Rad sowie weitere Gegenstände, die sich in einem Fahrradkorb befanden, sicher. Nur kurze Zeit später fiel der 31-Jährige erneut auf: Dieses Mal befuhr er mit einem Mountainbike die Straße "In der Wüste". Auch hier konnte er keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Daher wurde auch dieses MTB sichergestellt. Der 31-Jährige wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Heute Morgen meldete sich bei der Leitstelle der Polizei eine Frau, um einen E-Bike-Diebstahl zu melden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand passt die Beschreibung des entwendeten Rads zu dem sichergestellten Pedelec. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell