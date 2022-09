Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Heranwachsender in Gewahrsam genommen

Olpe (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hugo-Ruegenberg-Straße haben Polizeibeamte am Dienstag (06. September) gegen 12:45 Uhr einen 21-Jährigen kontrolliert und anschließend in Gewahrsam genommen. Nachdem der junge Mann bereits am Morgen durch das Ladenpersonal einen Platzverweis erhalten hatte, meldeten Zeugen gegen Mittag erneut, dass sie sich durch den jungen Mann durch aggressives Betteln und Ansprechen belästigt fühlten. Als die Polizisten den 21-Jährigen antrafen und ihn aufforderten, den Parkplatz zu verlassen, wurde er zunehmend aggressiv. Zudem wirkte der 21-Jährige stark alkoholisiert. Dem Platznachweis wollte er nicht nachkommen, sodass er zur Polizeiwache transportiert wurde. Ein auf der Polizeiwache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Polizisten schrieben eine Anzeige.

