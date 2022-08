Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg-Schleusenkanal

Eigentümer von roten Kunststoffkisten gesucht

Drakenburg (ots)

(opp) Wie bereits mitgeteilt, wurden am 20.07.2022 am Schleusenkanal in Drakenburg drei unerlaubt entsorgte Rehkadaver aufgefunden und geborgen. In unmittelbarer Nähe der Tiere wurden ebenfalls sechs rotfarbene Kunststoffkisten im Wasser festgestellt, welche im Zusammenhang mit den Kadavern stehen und die Ermittler ggf. zu der Täterschaft führen können. Die Polizeibeamt*innen der Polizeistation Marklohe bitten daher um zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 05021/924060.

