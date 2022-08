POL-NI: Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus

Stadthagen (ots) - Am vergangenen Freitag zwischen 15.00 und 19.10 Uhr wurden in der Innenstadt von Stadthagen auf dem Parkplatz "Hundemarkt" an einem grauen Opel Astra-G beide Kennzeichen entwendet. Wer Hinweise auf den Dieb oder die Diebin geben kann, wird dazu aufgefordert, sich bei der Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721-40040 zu melden.(mi) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg ...

