POL-BOR: Velen - Erneute Warnung der Polizei vor Whatsapp-Masche

Velen (ots)

Tatort: Velen

Tatzeit: 24.10.2022

Es klang ganz plausibel: Eine Frau aus Velen erhielt am Montag per Messenger die Bitte ihres Sohnes, für ihn eine Rechnung zu bezahlen. Doch die Botschaft stammte in Wirklichkeit nicht von einem Angehörigen. Kriminelle hatten sich per Whatsapp als Familienmitglied ausgegeben, um an Geld zu kommen. Die Geschädigte bemerkte den Betrug nicht und überwies eine vierstellige Summe. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war. Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls erneut: Wer eine derartige Botschaft erhält, sollte nicht darauf eingehen und stattdessen von sich aus Kontakt über einen anderen Weg zu dem betreffenden Verwandten aufnehmen. (to)

