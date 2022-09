POL-PDPS: E-Bike in der Zweibrücker Straße gestohlen

Hauenstein (ots) - Am Mittwoch, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in Höhe Speyerstraße 32 geparkten Mercedes. Angeben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 06391-916-0 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. ...

