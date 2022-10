Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus zwei Pkw

Bocholt-Mussum (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Zeisigweg; Tatzeit: 25.10.2022, zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr;

Unbekannte sind in Bocholt-Mussum in zwei parkende Fahrzeuge eingebrochen. Dazu kam es am Dienstag auf einem Parkplatz am Zeisigweg nahe des Bürgersees Mosse. In beiden Fällen haben die Täter die Seitenscheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen um ins Innere zu gelangen. Aus einem der Wagen entwendeten sie ein Navigationsgerät der Marke Tomtom und aus dem anderen einen Rucksack samt Portemonnaie. Zu den Taten kam es zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

