Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet am Flughafen Düsseldorf zwei verurteilte Urkundenfälscher

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen wurde, im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Helsinki/Finnland, ein 51-Jähriger kontrolliert, nach dem gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hatte bereits im November 2017 einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gegen den ukrainischen Staatsangehörigen erlassen. Laut diesem wurde der Mann im Juli 2017 vom Amtsgericht Nürnberg rechtskräftig verurteilt. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 119 Tagen konnte er jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von knapp 1.800 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte der Mann seine Reise fort.

Einige Stunden später wurde außerdem eine 24-jährige deutsche Staatsangehörige kontrolliert, welche beabsichtigte, nach Antalya/Türkei zu fliegen. Bei dieser stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Münster im Januar dieses Jahres ebenfalls einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gegen die im April 2021 Verurteilte erlassen hatte. Die Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro konnte von der in Isselburg lebenden Frau vor Ort bei der Bundespolizei beglichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 50 Tagen abgewendet werden. Im Anschluss trat die Reisende ihren Flug nach Antalya an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell