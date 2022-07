Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlägerei in Schnellrestaurant - Bundespolizei schreitet ein!

Köln (ots)

Gestern Abend (06.07.22) kam es in einem Schnellrestaurant am Kölner Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten. Ein 24-Jähriger schlug auf zwei Mitarbeiter ein, da ihm die Wartezeit zu lange dauerte. Die Bundespolizei schritt ein und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen ein.

Gegen 21:30 Uhr am Mittwochabend wurde ein Geschädigter bei der Bundespolizei am Breslauer Platz vorstellig und setzte die Beamtinnen und Beamten über eine Schlägerei in der C-Passage des Hauptbahnhofs in Kenntnis.

Die Kräfte eilten unvermittelt zum Ereignisort und separierten den aggressiven Angreifer, welcher erneut zum Schlag gegen den 25-jährigen Kölner ausholte. Während der Geschädigte die Bundespolizei alarmiert hatte, griff der Aggressor einen weiteren Mitarbeiter an und schlug auf ihn ein. Ein anwesender Zeuge bestätigte den Vorfall.

Die Einsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest und registrierten einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Beschuldigten ein. Im Anschluss an alle strafprozessualen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

