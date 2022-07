Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrkartenautomat in Rheinbach aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen!

Rheinbach (ots)

Gestern Morgen (06.07.22) wurde die Bundespolizei aus Bonn erneut alarmiert, da in Rheinbach ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn AG aufgehebelt worden war. Erst am 26.06.22 hatten Unbekannte versucht den Automaten aufzusprengen. Mittwochmorgen gegen 5:30 Uhr rückte eine Streife der Bundespolizei nach Rheinbach an den Bahnhaltepunkt "Römerkanal" aus, um die Spuren bei einem aufgebrochenen Fahrkartenautomaten zu sichern. Dieser wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam, durch bislang unbekannte Täter, geöffnet. Erst anderthalb Wochen zuvor hatten Unbekannte versucht, den Automaten aufzusprengen.

Die Bundespolizei sicherte die Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der aufgebrochene Automat zuvor durch die Deutsche Bahn AG geleert wurde. Die Gesamtschadenshöhe muss noch durch einen Fachdienst festgestellt werden.

In dem Tatzusammenhang sucht die Bundespolizei nach Zeugenhinweisen: Sollten Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Nähe des Haltepunkts "Römerkanal" in Rheinbach ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die kostenfreie Servicenummer der Bundespolizei. Hier nimmt die Bundespolizei sachdienliche Hinweise unter 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell