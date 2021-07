Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021 kam es in den Morgenstunden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw des Geschädigten war ordnungsgemäß am Straßenrand der Lorenz-Kellner-Straße in Koblenz-Goldgrube geparkt. Als sich der Fahrer in der Zeit von 07:20 bis 07:50 Uhr von seinem Auto entfernte, muss ein bislang unbekannter Fahrer dieses mit seinem Fahrzeug touchiert und beschädigt haben. Als der Geschädigte zu seinem weißen Kleinwagen, Modell VW up!, zurückkehrte, stellte der die massive Beschädigung an Fahrertür und Fahrzeugheck fest. Der Beschuldigte hatte sich da bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Aufgrund der Spurenlage wird bei dem Fahrzeug des Unfallflüchtigen von einem Lkw oder einem Pritschenwagen ausgegangen. Wer hat Beobachtungen in der Sache zwischen 07:20 und 07:50 Uhr gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Koblenz unter: 0261-103-0 entgegen.

