Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann mit Betäubungsmitteln, Falschgeld und bestehendem Einreisverbot am Hauptbahnhof Aachen fest

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hatte bei ihrer Kontrolle eines 31-jährigen Algeriers am Mittwochabend am Hauptbahnhof Aachen das richtige "Näschen". Nicht nur das gegen den Mann ein bestehendes Einreiseverbot der Bundespolizeidirektion Stuttgart für Deutschland bestand, er war auch schon ausländerrechtlich in den Niederlanden, der Schweiz und Belgien aufgefallen. Zudem führte er über 9 Gramm Marihuana und eine 20,- Euro Banknote als Falschgeld mit sich. Das Marihuana und das Falschgeld wurden beschlagnahmt. Um weitere polizeiliche Maßnahmen durchführen zu können, wurde er mit zur Wache genommen. Hier konnte nach Abnahme der Fingerabdrücke noch weitere Erkenntnisse aus dem benachbarten Ausland gewonnen und er wegen der einzelnen Verstöße zur Anzeige gebracht werden. Im Anschluss lieferten ihn die Beamten in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen ein. Heute wurde er von Bundespolizeibeamten dem Haftrichter vorgeführt, der eine Sicherungshaft für die bevorstehende Rückführung in die Schweiz beschloss.

