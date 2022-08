Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Diebstahl von Baustelle

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Ein Einbruch ereignete sich am Dienstag, 16.08.2022, gegen 23:45 Uhr auf einer Baustelle zwischen Waldkirch und Suggental. Bislang Unbekannte brachen mehrere Baucontainer im Bereich eines Pendlerparkplatzes auf. Ein genauer Diebstahlschaden konnte noch nicht definiert werden.

Da die Tatörtlichkeit in der Nähe mehrerer viel befahrener Straßen liegt, geht die Polizei davon aus, dass Zeugen eventuell hilfreiche Beobachtungen gemacht haben dürften. Sehr wahrscheinlich haben sich die Täter so verhalten, dass Außenstehende diese möglicherweise für Berechtigte gehalten haben. Daher könnte jeder Hinweis der Polizei ein Stück in ihren Ermittlungen weiterhelfen. Telefon: 07681/4074-0.

