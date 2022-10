BPOL NRW: 25-Jährige greift Reisende am Mönchengladbacher Hauptbahnhof an - Bundespolizei schreitet ein

Bünde/Westf. (ots) - Seit Dienstagmorgen (18. Oktober) sind von einem am Bahnhof Bünde abgestellten Autotransportzug zweimal die Räder von Neuwagen gestohlen worden. Am Dienstagmorgen wurde ein Autotransportzug mit Neuwagen am Bahnhof Bünde abgestellt. Am Mittwochmittag wurden zwei aufgebockte VW-Transporter auf dem Zug festgestellt, an denen alle Räder abmontiert ...

