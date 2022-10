BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln und der Bundespolizei in NRW: Erfolgreicher Einsatz gegen Schleuser, umfangreiches Beweismaterial sichergestellt

Telgte (ots) - Am Mittwochabend (19. Oktober) haben Bundespolizisten nach einem Angriff auf einen Zugbegleiter am Bahnhof in Telgte einen Gewalttäter festgenommen. Der 29-jährige Nigerianer war wegen eines fehlenden Fahrscheins von der Weiterfahrt mit einem vorausfahrenden Zug ausgeschlossen worden. Er wartete am Bahnhof Telgte auf den nächsten Zug, um seine Fahrt ...

