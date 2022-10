Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gewalttäter nach Angriff auf Zugbegleiter fest

Telgte (ots)

Am Mittwochabend (19. Oktober) haben Bundespolizisten nach einem Angriff auf einen Zugbegleiter am Bahnhof in Telgte einen Gewalttäter festgenommen.

Der 29-jährige Nigerianer war wegen eines fehlenden Fahrscheins von der Weiterfahrt mit einem vorausfahrenden Zug ausgeschlossen worden. Er wartete am Bahnhof Telgte auf den nächsten Zug, um seine Fahrt ohne Fahrschein fortzusetzen. Als der Zugbegleiter den Mann beim Einstieg kontrollieren wollte, stieß dieser ihn zurück. Der Zugbegleiter stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an der Schulter. Er drohte dem Zugbegleiter und dem zur Hilfe gekommenen Triebfahrzeugführer weitere Schläge an, bewarf sie mit einer Bierdose und flüchtete. Beamte der zwischenzeitlich alarmierten Bundespolizei haben den flüchtigen Mann aus Bad Driburg schließlich im Stadtgebiet Telgte festgenommen. Der Nigerianer ist wegen zahlreicher Eigentumsdelikte und Gewalttaten polizeibekannt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Hausfriedensbruchs eingeleitet.

