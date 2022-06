Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- mehrere Fahrzeuge beschädigt

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Prinz-Luitpold-Straße und der angrenzenden Wormser Landstraße mehrere PKW beschädigt. An den Fahrzeugen wurden mutwillig die Außenspiegel abgetreten. Anwohner hatten zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr laute Geräusche auf der Straße wahrnehmen können, die möglicherweise auf die Tat zurückzuführen sind.

Falls noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, werden die Eigentümer gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der 06232-1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell