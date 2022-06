Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) LKW gerät über Mittelinie - Schwerverletzter und Sachschaden

Schifferstadt (ots)

Auf der Landstraße zwischen Schifferstadt und Waldsee geriet am Donnerstag, 23.06.2022, gegen 16:40 Uhr, ein LKW über die Mittellinie und touchierte einen entgegenkommenden PKW. Dessen Fahrer hatte seinen Arm am Fenster des Fahrersitzes liegen. Durch den Zusammenstoß mit dem LKW, schlug der Außenspiegel des PKWs zurück auf die Tür, das Fenster und auch den Arm des Fahrers. Durch Glassplitter zog dieser sich zudem mehrere Schnittwunden am Oberkörper zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwecks Unfallaufnahme musste der Verkehr für eine halbe Stunde geregelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro.

