Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreiste Diebstähle von Autorädern - Bundespolizei sucht Zeugen

Bünde/Westf. (ots)

Seit Dienstagmorgen (18. Oktober) sind von einem am Bahnhof Bünde abgestellten Autotransportzug zweimal die Räder von Neuwagen gestohlen worden. Am Dienstagmorgen wurde ein Autotransportzug mit Neuwagen am Bahnhof Bünde abgestellt. Am Mittwochmittag wurden zwei aufgebockte VW-Transporter auf dem Zug festgestellt, an denen alle Räder abmontiert und gestohlen worden waren. Die Bundespolizei nahm den Tatort auf und leitete ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls ein. Am Donnerstagvormittag haben Mitarbeiter des Transportunternehmens erneut zwei aufgebockte Transporter festgestellt, deren Räder gestohlen worden waren. Es wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt wurden 16 Räder von den Transportern gestohlen, vermutlich im Schutz der Dunkelheit. Durch die Diebstähle verzögerte sich die Weiterfahrt des Transportzuges, da die betroffenen Autos zunächst gesichert werden müssen. Zeugen, denen Ungewöhnliches am Bahnhof Bünde aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 0800-6 888 000 mit der Bundespolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

