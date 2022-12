Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch: Täter entwendeten Schmuck aus Einfamilienhaus

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Samstag (17. Dezember 2022) kam zwischen 12:30 Uhr und 23:00 Uhr an der Gartenstraße in Rheurdt, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten ein Fenster auf und gelangten über dieses in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke, entwendeten mehrere Schmuckgegenstände und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

