Polizei Hamburg

POL-HH: 221111-2. Ein Haftbefehl nach Verdacht mehrerer Brandstiftungen in Hamburg-Billstedt vollstreckt

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 07.02.2022 bis 05.09.2022

Tatorte: Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße und Hamburg-Wandsbek, Schlossstraße

Ermittler der Fachdienststelle für Brandermittlungen (LKA 45) haben Mittwochmorgen einen Haftbefehl gegen einen 81-jährigen Italiener vollstreckt, den die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht erwirkt hatte. Der Mann ist verdächtig, mindestens zwei Brände in Billstedt und einen in Wandsbek gelegt zu haben.

Nachdem in Billstedt seit Mai letzten Jahres mehrere Müllbehältnisse sowie Unrat im Vorraum einer Postfiliale gebrannt hatten, wurden Zivilfahnder des Billstedter Polizeikommissariats (PK 42) Ende Oktober in den frühen Morgenstunden auf den 81-Jährigen aufmerksam, der sich verdächtig verhielt. Nach seiner Überprüfung wurde der Mann von der Polizei entlassen.

Im Zuge sich anschließender, intensiver Ermittlungen der Fachdienststelle geriet der Rentner unter dringenden Tatverdacht, für die Brandstiftungen in der Billstedter- und auch in einer Wandsbeker Postfiliale sowie auch für in Brand gesteckten Müll auf dem Hinterhof eines Supermarktes in Billstedt verantwortlich zu sein.

Im Zusammenhang mit der Vollstreckung des Haftbefehls durchsuchten die Brandermittler auch die Wohnung des mutmaßlichen Brandstifters in Billstedt. Hierbei stellten sie Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen, insbesondere ob der Verdächtige auch als Täter für weitere Brandlegungen in Betracht kommt, dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell