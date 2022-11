Polizei Hamburg

POL-HH: 221110-1. Elfjährige bei Schulwegunfall in Hamburg-Poppenbüttel schwer verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 10.11.2022, 07:55 Uhr

Unfallort: Hamburg-Poppenbüttel, Heegbarg, Höhe Granitweg

Heute Morgen ist ein elf Jahre altes Mädchen im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel auf dem Weg zur Schule mit einem Pkw kollidiert und hierbei schwer verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Ost (VD 3) zufolge hatte eine 36-Jährige mit ihrem Opel Astra den Heegbarg in Richtung Alsterredder befahren. In Höhe des Granitwegs trat die Elfjährige - sie war offenbar zwischen den sich in die andere Richtung stauenden Fahrzeugen hindurchgegangen - unvermittelt auf den Fahrstreifen in Richtung Norden, sodass es der Pkw-Fahrerin nicht mehr gelang, eine Kollision zu verhindern.

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen (Prellungen und mutmaßlich Knochenbrüche), ein Rettungswagen transportierte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Verkehrsunfallaufnahme musste der Heegbarg kurzzeitig gesperrt werden, es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zim.

