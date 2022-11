Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr streut Ölspur ab

Sprockhövel (ots)

Nach einem Unfall auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal sind am Dienstag aus dem verunfallten Betriebsmittel ausgelaufen. Die gegen 7.10 Uhr alarmierte Feuerwehr Sprockhövel streute die Verunreinigung auf einer Länge von ca. 200 m mit 37 Sack Bindemitteln ab. Das Bindemittel wurde von einer Kehrmaschine von Straßen NRW wieder aufgenommen. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war der Einsatz gegen 8.15 Uhr beendet. Während des Einsatzes war die Autobahn im Bereich des Unfalles in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt.

