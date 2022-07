Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Jena (ots)

Ein minderjähriger Ladendieb konnte am Montagabend in der Schützenhofstraße gestellt werden. Der Junge war in einem Discounter und steckte Waren im Wert von knapp 2,- Euro ein. Nachdem er den Geschäftsraum verlassen hatte, ohne das entsprechende Entgelt zu entrichten, begutachtete er seine Beute. Dies bemerkte eine Mitarbeiterin und stellte den kleinen Langfinger zur Rede. Die eingesetzten Beamten übergaben im Anschluss die Ware wieder einem Mitarbeiter und den Jungen an seine Erziehungsberechtigten.

