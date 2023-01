Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Brand

Auenwald: Unfallflucht, Suche nach Geschädigtem

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr kam es im Bereich Auenwald zu einer Verkehrsunfallflucht, der durch einen LKW mit Kofferaufbau verursacht wurde. Dessen 30-jähriger Fahrer schilderte gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten einen angeblichen Unfallhergang, der nicht plausibel war. Aufgrund der festgestellten Beschädigungen ist davon auszugehen, dass der 30-Jährige mit seinem LKW im Bereich Auenwald an einem Dachvorsprung oder Ähnlichem hängen geblieben sein musste und dabei nicht unerheblichen Fremdschaden angerichtet hatte. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Personen, die Hinweise zu der möglichen Unfallstelle geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Weissach i.T. - Unterweissach: Zwei Radfahrer nach Unfall verletzt

Am Donnerstag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer den Radweg neben der Stuttgarter Straße von Heiningen in Richtung Unterweissach. Kurz vor Unterweissach stieß er mit einem 52-jährigen Radfahrer, der den Radweg in Gegenrichtung befuhr, zusammen. Durch die Kollision stürzten beide Radfahrer und zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 650 Euro. Da der 49-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Plüderhausen: Feuer greift von Fahrzeug auf Holzschuppen über

Am Donnerstag gegen 20:30 Uhr geriet ein PKW Ford Pickup, der in der Straße Wittumhof geparkt gewesen war, aus unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff schließlich auf einen, an ein Wohnhaus angebauten, Holzschuppen über und setzte diesen auch in Brand. Die Feuerwehr Plüderhausen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt war, hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

