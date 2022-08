POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Baal (ots) - Eine Lagerhalle an der Bahnstraße war am Mittwoch, 3. August, das Ziel unbekannter Täter. Diese drangen gegen 14.10 Uhr in die Halle ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Was sie anschließend daraus entwendeten, wird noch abschließend ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr