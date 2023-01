Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ältere Frau übergab vermutlich nach einem Enkeltrick Wertsachen in Aalen - Wertsachen aus Auto entwendet - Feuerwehreinsatz in Jagstzell - Unfall

Ostalbkreis: (ots)

Aalen/Garmisch-Partenkirchen: Ältere Frau übergab Wertsachen nach Betrug in Aalen

Am 13.12.2022 wurde in Mittenwald bei Garmisch-Partenkirchen ein 21-jähriger Betrüger auf frischer Tat bei einer Geldübergabe festgenommen. Der dortigen Kriminalpolizei liegen zwischenzeitlich Erkenntnisse vor, dass dieser Tatverdächtige am Mittwoch, den 7.12.2022, gegen 13.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eduard-Pfeiffer-Straße in Aalen war und Wertgegenstände von einer älteren Frau entgegennahm. Ein derartiger Vorfall wurde bislang in Aalen bei der Polizei nicht zur Anzeige gebracht. Nun sollte sich das Opfer bzw. Tatzeuge zur Klärung des Betrugsdelikts dringend mit der Kriminalpolizei unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen. Woher das mögliche Betrugsopfer stammt, ist unklar. Kriminalpolizeilichen Erfahrungen zufolge finden auch häufig derartige Geldübergaben außerhalb der Wohnorte der Opfer statt. Somit ist nicht auszuschließen, dass die unbekannte Seniorin auch aus einem benachbarten Landkreis stammt.

Aalen: Feuerwehreinsatz

Mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Hopfenstraße aus. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass lediglich aufsteigender Dampf in der Küche eines Studentenwohnheimes den Alarm ausgelöst hatte.

Ellwangen: Warnbaken umgefahren

Mit seinem Linienbus kam ein 67-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Landesstraße 1029 zwischen Haisterhofen und Röhlingen von der Straße ab, wobei der Bus mehrere Warnbaken umfuhr und Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Ellwangen: Wertgegenstände aus Auto entwendet

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, am Mittwochabend zwischen 23.30 Uhr und 23.40 Uhr zwei Fahrzeuge durchwühlt zu haben, die unverschlossen auf einem Privatgrundstück in der Hohenstaufenstraße abgestellt waren. Beamte des Ellwanger Polizeireviers konnten einen 17-Jährigen als mutmaßlichen Täter ermitteln; bei ihm wurden entsprechende Gegenstände aufgefunden, die aus den Autos stammten. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Jagstzell: Feuerwehr Jagstzell

Wegen einen brennenden Strommast wurde am Donnerstag gegen 12 Uhr die örtliche Feuerwehr alarmiert. Beim deren Eintreffen Ort des Geschehens, bei einem Feldweg östlich des Fichtenwegs, war das Feuer bereits wieder erloschen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Netzbetreiber wurde zur Behebung der Störung und Abschaltung der Stromleitung alarmiert. Die Störung war gegen 14 Uhr wieder behoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell