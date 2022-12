Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Rauben Rucksack am Bockschatzweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh ermittelt wegen eines Raubdelikts, welches sich am frühen Sonntagmorgen (04.12., 03.05 Uhr) ereignet hat. Zum Tatzeitpunkt befand sich eine 34-jährige Frau auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus am Bockschatzweg, als sie eigenen Angaben nach von zwei bislang unbekannten Männern von hinten gepackt worden ist und anschließend zu Boden gebracht wurde. Die Unbekannten rissen der Gütersloherin ihren Rucksack vom Rücken. Zudem schlugen sie die Frau. Mit der Beute rannten sie davon. Neben privaten Unterlagen befand sich auch Bargeld in dem schwarzen Rucksack der Marke Puma. Die Männer waren zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 165cm groß, schlank und beide waren mit einer dunklen Jacke, Mütze und Handschuhen bekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat in der Nacht rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Verbleib des Rucksacks geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell