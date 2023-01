POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Brennender Pkw auf der B29

Aalen (ots) - Aalen - Wasseralfingen: Mit Auto gegen Mauer geprallt Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr befuhr eine 18-Jährige die Bodenbachstraße in Richtung Stadtmitte Aalen mit ihrem PKW VW Polo. In einer leichten Kurve geriet sie wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den Aufprall auf die Mauer erlitt die 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Es entstand ein ...

